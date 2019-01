In einem neuen Range Rover Nach Autounfall: Prinz Philip sitzt wieder am Steuer

Was war passiert?

Am Donnerstag hatte der Buckingham Palast mitgeteilt, das Philip am Nachmittag in der Nähe Sandringhams in einen Autounfall verwickelt worden sei. Der Unfall habe sich kurz vor 15:00 Uhr ereignet, berichtete die "BBC". Der Land Rover des Royals habe sich nach einem Zusammenprall mit einem Kia überschlagen. Glücklicherweise sei der Prinz nicht verletzt worden. Trotzdem sei er vorsichtshalber ärztlich betreut worden.