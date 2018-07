Petition will Verbot

Das Problem: Anders als etwa in Malta und einigen Teilen Spaniens, sind solche Angebote in Deutschland nicht verboten. Das will eine Petition auf der Internetplattform change.org nun ändern und stößt auf große Resonanz: Inzwischen hat "Verbot von Conversion Therapy ("Homo-Heilung") in Deutschland – Jetzt!" über 50.000 Unterschriften.