In der U-Bahn: Ehepaar rassistisch beleidigt - Frau geschlagen

Kurz darauf pöbelte der Münchner ein in München lebendes türkisches Ehepaar (60 und 63 Jahre) an. Der 48-Jährige zeigte der 63-jährigen Frau den Mittelfinger. Es folgten mehrere rassistische Beleidigungen und Ausrufe in Richtung des Ehepaares, so die Polizei. Die Situation eskalierte weiter. Der Aggressor ging auf die 63-Jährige los und schlug ihr ins Gesicht. Durch den Schlag wurde die Frau leicht verletzt.