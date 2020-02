München - Doppelpack am kommenden Wochenende: Einen Tag nach dem Heimspiel des TSV 1860 gegen den Chemnitzer FC (Samstag, 14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) treffen die Löwen am Sonntag auf den TSV Rain/Lech. Anpfiff in der Sportschule Oberhaching ist um 12 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro. Für die Löwen ist es bereits das zweite Testspiel, das in diesem Monat zusätzlich zum laufenden Spielbetrieb in der 3. Liga absolviert wird. Bereits am 16. Februar setzte sich das Team von Michael Köllner gegen den TSV 1865 Dachau souverän mit 5:0 durch. Gegen Rain/Lech wird der Löwen-Coach wohl wieder zahlreichen Reservisten die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln.