In der Schule und auf Ausflügen Prinz George: Nach Terrordrohung wird seine Sicherheit erhöht

Trotz des erhöhten Risikos wird Prinz George am Wochenende an Feierlichkeiten zu Ehren der Queen teilnehmen. London feiert an dem Tag traditionell den Geburtstag der Königin mit der Militärparade "Trooping the Colour". George werde mit dem Rest der Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erscheinen, heißt es. Die Präsenz an Sicherheitsleuten werde jedoch erhöht.