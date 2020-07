"In der neuen Saison greifen wir wieder an", schrieb Ismaik voller Optimismus. Inwieweit sich die Sechzger in der Spielzeit 2020/21 realistische Ambitionen ausrechnen dürfen, bleibt abzuwarten. Wie Ismaik andeutet, werden mehrere Löwen gehen, der zur Verfügung stehende Etat muss erst gefunden werden.

Und dennoch: Die Aufholjagd der Mannschaft von Trainer Michael Köllner hat Lust auf mehr gemacht - auch beim Geldgeber der Sechzger.