"Wir bieten bewusst einfache Sachen an, raffiniert, aber ohne den Aufwand einer Sternegastronomie", so formuliert es Jakob Stüttgen. Am Eröffnungsabend hat er ein Dessert kreiert, das den Luxusduft des Parfüms "Café Rose" von Tom Ford auf die Zunge transportiert. Maurizio Giambalvo lieferte passend den "Kir Ludwig", ein an den Kir Royal angelehnten Champagner-Cocktail mit Zwetschgensirup.