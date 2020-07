In der Kunst vereint Gute Freunde? So eng ist Heidi Klum mit Vito Schnabels Schwester

Heidi Klum vertreibt sich die freie Zeit in der Corona-Krise auf kreative Weise. Bei Instagram präsentierte die 47-Jährige am Wochenende ein weiteres Kunstwerk, das unter ihrer Pinselführung entstanden ist. Das Auffällige: Sie schrieb dazu, dass sie "mit ein bisschen Hilfe von Freunden" die Malerin in sich entdeckt habe. Wer diese Freunde sind? Offenbar Familienmitglieder ihres Ex-Freundes Vito Schnabel (33).