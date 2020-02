Der Havana Club ist eine sehr klassische Bar – wie es in München nicht mehr viele gibt. Hier servieren Barkeeper in weißen Jacketts Drinks in eleganten Gläsern. Im Hintergrund läuft leise Musik. Die Cocktails selbst sind fast alle Klassiker (Old fashioned 9,50 Euro, Hemingway Daiquiri 9,50 Euro), allerdings immer exzellent gemischt. Beeindruckend ist auch die große Auswahl an Spirituosen, besonders – wie es sich in einer kubanischen Bar gehört – des Rums.