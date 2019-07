Weil es hier keinen Fahrstuhl gibt, kommt nur eine Erdgeschosswohnung in Frage: "Angesichts der engen Auswahlkriterien kann es leider längere Zeit dauern, bis eine solche Wohnung zur Verfügung steht", erläutert der Pressesprecher der Gewofag, Frank De Gasperi. "Ein Attest verändert in diesem Fall nichts, dadurch wird keine der gewünschten Wohnungen frei." Fast zwei Jahre ist es her, dass Rosa Glasl vor der Tür war. Sie erinnert sich noch genau: "Ich war damals beim Metzger und habe mir eine Leberkässemmel gekauft."

Ihr Traum: Endlich wieder Spazieren gehen

Zweimal pro Woche kommt jetzt eine Haushaltshilfe, die für sie einkauft und putzt. Bis Rosa Glasl das erste Mal wieder selber in den Supermarkt gehen kann, fotografiert sie in ihrer 58 Quadratmeter-Wohnung zum Zeitvertreib ein hübsch arrangiertes Quark-Brot mit Tomate - und stellt die Aufnahme in ihre Facebookgruppe "Kochen, was das Herz begehrt".

Die gelernte Köchin stöhnt: "Ich will nicht länger festhängen in meiner Wohnung. Ich will mich nicht länger quälen bei der Sommerhitze." Ihr Traum: Endlich wieder im Viertel Spazieren gehen.

Lesen Sie auch: Nach AZ-Bericht - Rettung für das Kleingarten-Biotop?