In der Corona-Krise Royaler Anruf: Herzoginnen Kate und Camilla telefonieren mit Briten

Das Hilfsangebot läuft unter dem Namen "check-in and chat". Herzogin Camilla hat laut der Organisation beispielsweise mit der 85-jährigen Doris Winfield gesprochen. "Mit der Herzogin von Cornwall zu telefonieren, hat für mich die Welt bedeutet. Wir haben über die Selbstisolation und gemeinsame Hobbys gesprochen", so Winfield in einem Statement. Die Mitglieder der britischen Royals wollten mit ihrer Mitarbeit auch auf die Freiwilligenwoche, die von 1. bis 7. Juni 2020 in Großbritannien stattfindet, aufmerksam machen und sich bei den Helfern für ihre Arbeit bedanken.