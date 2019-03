München - Die Münchner und ihre Öffnungszeiten: Für Besucher ist das oft eine erstaunliche Erfahrung. Das gilt, wenn der Neu-Münchner um neun Uhr abends noch kurz in den Supermarkt will. Das gilt natürlich auch für Touristen, die in der Innenstadt am Sonntag noch ein Andenken kaufen wollen. Doch zumindest das könnte sich bald ändern. Nächste Woche diskutiert der Stadtrat einen Vorschlag von Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD), der auf Anträge von SPD und CSU hin plant, dass die Souvenir-Standl in der Altstadt auch an Sonntagen öffnen dürfen.