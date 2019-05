Richtig! Und wie gut sie und ihr Stefan (nach so manchem Auf und Ab in den letzten 15 Jahren) noch miteinander können, will das Paar mit einer Erneuerung des Ehegelübdes untermauern. "Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber das ist mir jetzt egal. Mein Mann möchte mich doch noch einmal heiraten. Und ich habe gesagt, wir machen das", erzählte die 53-Jährige gegenüber "ARD Brisant" und fügte an: "Aber nicht so wie die Heidi Klum. Die hat sieben Mal geheiratet (Sänger Seal, d.Red.) und dann war sie geschieden."