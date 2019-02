In Belfast mit Prinz William Herzogin Kate zapft im Designer-Kleid Bier

Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) haben während ihrer zweitägigen Reise nach Nordirland am Mittwochabend die Empire Music Hall in Belfast besucht. Dabei durften die britischen Royals hinter der Bar selbst Hand anlegen und Bier zapfen. Die Herzogin von Cambridge verschüttete bei ihrem Versuch keinen Tropfen, wie in einem Video, das der Kensington Palast auf Twitter veröffentlicht hat, zu sehen ist. Zudem begeisterte sie in einer edlen Glitzer-Robe.