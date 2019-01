In 90 Tagen zum Erfolg Currywurst-König Chris Töpperwien: Erst Dschungelcamp, dann Doku-Soap

Innerhalb der Reihe "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" hilft er Auswanderern dabei, ihren Traum vom Leben in den USA zu verwirklichen. Die Kandidaten reisen mit einem Touristenvisum ein und haben anschließend 90 Tage Zeit, um die Bedingungen für einen dauerhaften Aufenthalt in den USA zu erfüllen. Töpperwien lebt selbst seit 2011 in Los Angeles und hat in den USA erfolgreich ein Currywurst-Unternehmen aufgebaut.