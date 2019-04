München - Am 14. April wird die neue Attraktion im München Osten eröffnet: Das Hi-Sky-Riesenrad im Werksviertel. Eine Woche bevor die Fahrgäste in die Gondeln klettern und für 14 Euro den Ausblick genießen dürfen, rückte die Feuerwehr München mit ihren Einsatzkräften an.