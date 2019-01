Implantat geplatzt! Sibylle Rauch: Brust-OP hat ihr das Leben gerettet

Am 11. Januar ziehen zwölf Prominente in das Dschungelcamp von RTL. Auch der ehemalige Erotikstar Sibylle Rauch (58, "Eis am Stiel") zählt zu ihnen. Doch wie nun enthüllt wurde, hätte sie den Trip nach Australien fast nicht erlebt. Gegenüber der "Bild"-Zeitung verriet Rauch, dass ausgerechnet ihr Markenzeichen - die pralle Oberweite - vor Kurzem fast ihr Leben gefordert hätte. Nur eine Not-OP sei ihrem Arzt übrig geblieben. Doch was war geschehen?