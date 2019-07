Neuer München-Trend: Bargeld statt Betongold

Herr P., sein Enkel und der Rentner sind natürlich erfunden. Doch so oder so ähnlich machen immer mehr Ruheständler in München ihr Eigenheim zu Geld. "Wir sehen einen Trend zur sogenannten Verrentung. In diesem Jahr überlaufen uns die Menschen nahezu", sagt Mesut Yikilmaz, Geschäftsführer der Gesellschaft für Immobilienverrentung (Degiv). Gemeinsam mit seinem Partner Özgün Imren berät er Käufer und Verkäufer in der Stadt – vorwiegend Senioren.