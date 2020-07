Uschi Glas über ihre jungen Jahre: "Ich wollte mir nichts vorschreiben lassen"

Glas ist vom 6. August an im Kinofilm "Max und die wilde 7" zu sehen, in dem es um das Spiel der Generationen zwischen Jung und Alt geht. Über ihre eigene Jugend sagt sie: "Ich habe eben Gottseidank meinen Kopf gehabt, und darin steckte Widerspruchsgeist ohne Ende. Wenn jemand gesagt hat, es geht nicht, habe ich gemeint: "Moment mal. Warum ist das so?" Ich wollte mir nichts vorschreiben lassen."