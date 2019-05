Am 20. Februar bekam der junge Mann schließlich die Quittung für seine Ausraster: Das zuständige Jugendschöffengericht am Amtsgericht München verurteilte ihn nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zugleich mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Teilnahme an einem Antiaggressionstraining, zehn Drogenberatungsgesprächen, einer zwölfmonatigen Betreuung durch einen Sozialpädagogen und einem vierwöchigen Jugendarrest.