Wie steht es um das Verhältnis von Kovac zur Mannschaft?

Ob das gut ankommt bei seiner Mannschaft? Kinder, Kinder! Kovac ist längst im Verteidigungsmodus angekommen, fühlt sich genötigt, sich und seine Arbeit zu rechtfertigen. Und in diesem Stadium, was menschlich ist, rückt er davon ab, sich vor seine Mannschaft zu stellen – im Gegenteil. Die eigene Haut ist einem Trainer ab einem bestimmten Zeitpunkt wichtiger als der Marktwert seiner Spieler. Der Graben, den Kovac nun gegraben hat, wird immer tiefer. Unterm Strich bleibt ein komisches Gefühl, was das Binnenverhältnis von Trainer und Mannschaft betrifft.

Es bröselt und bröckelt. Sind Kovacs Spieler, in einem turbulenten Jahr der Umwälzungen, wirklich schwer erziehbar? Oder liegt’s am Erzieher und seinen Vorgaben, die er den Spielern an die Hand gibt?

