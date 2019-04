Radl-Pilotstrecke durch den Olympiapark

Ein Ziel der Stadt ist es, Radler für Nebenrouten zu begeistern. So sollen etwa möglichst viele Münchner die Blutenburgstraße nutzen – und die überfüllte Nymphenburger Straße meiden. Jetzt investiert die Stadt auch in die Verbindung Menzinger Straße – Petuelpark als stadtteilübergreifende Ost-West-Verbindung. Von Nymphenburg aus soll Radlern entlang des Biedersteiner Kanals, über die Hohenlohestraße und den Olympiapark bis zum U-Bahnhof Petuelring eine attraktive Route geboten werden. Zunächst handelt es sich um ein Pilotprojekt, das bis Ende 2019 umgesetzt werden soll.

So werden Radstreifen an der Kreuzung Canalettostraße/Nederlingerstraße rot markiert, um die Vorfahrt deutlicher zu machen, ähnliches ist für die Waisenhausstraße geplant. Laut Radlbeauftragtem gibt es schon heute auf der Route mehr Rad- als Autoverkehr. Deshalb soll an kleinen Kreuzungen etwa am Olympiapark möglichst auch der Radverkehr Vorfahrt haben.

Radfahrerparken an der TU

In der Maxvorstadt stehen tags Parkplätze leer. Glaubt man spontan nicht, die Stadt hat das aber tatsächlich festgestellt. Die Bewohner sind dann mit den Autos bei der Arbeit – und dafür viele Studenten und Uni-Mitarbeiter mit dem Radl da. Konsequenz: Die Stadt will – erstmals in München – mit ein paar Stellplätzen experimentieren, die tags (9 bis 23 Uhr) für Radl genutzt werden dürfen. Und nachts den Autos der Anwohner vorenthalten sind.

In Kopenhagen hat man mit diesem Prinzip schon gute Erfahrungen gesammelt. In München will man nun mal schauen, ob das angenommen wird. Gut möglich, dass man irgendwann noch an den Zeiten schraubt. Schließlich kommt mancher Student vor 9 – und viele Anwohner dürften schon vor 23 Uhr nach Hause zurückkehren.

