"Da wären wir dann bei 40 bis 45 Millionen Euro Kosten pro Jahr – also 1.500 bis 1.800 Euro, die jeder Haushalt im Jahr zusätzlich zu zahlen hätte", so der LFV-Vorsitzende. "Deshalb muss man es nochmal klar sagen: Jeder steht hier in der Verantwortung! Am besten, man macht gleich selber mit – oder schickt zumindest seine Kinder zur Jugendfeuerwehr."