Grundsätzlich werde zunächst bestritten, dass es sich um einen Wolfsriss gehandelt habe. "Die Bauern haben kein Vertrauen mehr zum Wolfsmanagement", so Hage. Bei der Abarbeitung der Schadenersatzanträge müsse "mehr Tempo" vorgelegt werden, verlangte der Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins Michael Honisch.

Problem Geld

Es wurde klar, dass die Weidewirtschaft weder in Schutzzäune noch Hütehunde große Hoffnungen setzt. Die "unsägliche Diskussion" komme keinen Schritt weiter, weil man glaube, jedes Problem wäre mit Geld lösbar, klagte Erika Sauer.

Vor allem kleinen Betriebe mache man es immer schwerer: "Die Sachen, die hier laufen, sind ein Schlag ins Gesicht derjenigen Betriebe, die man gerne will", so die Vorsitzende des Fleischrinderverbands.

Zäune wirken nicht gegen Wolf

"Wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung", sagte Alpwirtschaftler Hage. Man könne nicht das ganze Berggebiet einzäunen. Nirgends auf der Welt wirkten Zäune gegen den Wolf. Es laufe ein "trauriges Spiel": Die Bauern glaubten "bald gar nix mehr".

Bei so viel Kritik hatten die Beamten keinen leichten Stand. Der Vertreter des Umweltministeriums Erik Settles räumte ein, dass die Bearbeitung von Wolfsschäden "teilweise zu lange" dauere. Bayern setze sich für die Absenkung des Schutzstatus’ in Deutschland ein, was durch den EU-Rechtsrahmen durchaus ermöglicht werde.

"Dummerweise", so Settles, lasse die EU nicht zu, dass der Mehraufwand durch Sicherungsmaßnahmen vor dem Wolf vom Freistaat gefördert werden.

Zu naiv und romantisch

Friedrich Mayer vom Landwirtschaftsministerium versuchte, die Wogen etwas zu glätten, indem er feststellte, dass die anfängliche "Naivität und Romantik" gegenüber dem Wolf einer realistischen Betrachtung gewichen sei. Was ein "gesunder Erhaltungszustand" für das Tier in Deutschland sei, müsse auf Bundesebene geklärt werden. Da machten schon andere Bundesländer, die weit mehr als Bayern betroffen seien, Druck.

Mayer kündigte einen "mutigen bayerischen Aktionsplan" an. Man müsse in die Wolfspopulation "eingreifen", da sie sich in drei Jahren verdoppele. Verbandsvorsitzende Sauer sah das anders. Immer wenn das "böse Wort Abschuss" falle, gingen aufseiten der Natur- und Umweltschützer die Jalousien herunter. Wenn sich das nicht ändere, werde das Thema nicht zur Ruhe kommen.

Tote Schafe, Kälber und Lämmer

Der bisherige bayerische Wolf-Aktionsplan sieht vor, dass verhaltensauffällige Wölfe auch abgeschossen werden dürfen – als letztes Mittel. Zunächst muss aber geprüft werden, ob Zäune oder Schutzhunde Wirkung zeigen.

Seit 2006 werden in Bayern immer wieder einzelne Wölfe nachgewiesen – in der Regel sind es durchziehende Jungtiere. Standorttreue Wolfspaare gibt es im oberfränkischen Landkreis Bayreuth, auf dem oberpfälzischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sowie im Nationalpark Bayerischer Wald. Im vergangenen Jahr haben Wölfe im Freistaat fünf Schafe und drei Kälber gerissen.

2017 wurden vier Lämmer von einem Wolf getötet, 2016 gab es ein totes und ein verletztes Schaf.

