Die Tat ereignete sich am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr in einem Meridian-Zug auf dem Weg von München nach Freising. Ein 31-jähriger Mann hatte bemerkt, dass ein Mitreisender keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Der 31-Jährige sprach daraufhin den 35-Jährigen auf dessen Fehlverhalten an.