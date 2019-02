München - Am Donnerstagabend (7. Februar) erlebten zwei Angestellte (17 und 40) eines Schreibwarengeschäfts in der Holzapfelstraße eine unschöne Überraschung: Um 17.55 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft. Er hatte ein Teppichmesser in der Hand und bedrohte die beiden Verkäufer.