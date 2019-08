München - Mit nur 17 Feldspielern hat ein Trainingslager wenig Sinn – das sieht auch Niko Kovac so. Und deshalb nominierte der Coach des FC Bayern vier Spieler für den Trip an den Tegernsee, die sonst eher für das Team der Amateure in der 3. Liga vorgesehen sind: Kwasi "Otschi" Wriedt, Paul Will, Lars Lukas Mai und Sarpreet Singh, der zuletzt allerdings schon regelmäßig zum Profi-Kader gehörte. Glück für Kovac: Die Bayern-Amateure haben am kommenden Wochenende spielfrei, weil die erste Runde im DFB-Pokal ansteht. Sonst hätte der Profitrainer ein Problem bekommen. Jetzt ist zumindest ein ordentliches Trainingsspiel möglich.