Im Studio der Beatles Prinz Harry singt Duett mit Jon Bon Jovi

Offiziell ist Bon Jovi in London, um mit dem "Invictus Games"-Chor seinen Hit "Unbroken" neu aufzunehmen. Die Spiele sind eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, die Prinz Harry 2014 in London ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr werden sie im niederländischen Den Haag ausgetragen. In den berühmten Abbey Road Studios, in denen die Beatles einst ihr gleichnamiges Album aufgenommen haben, traf der Rockstar schließlich auf den britischen Prinzen.