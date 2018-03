Sendling - Eine Woche hat das Öeins im Stemmerhof erst offen – und es brummt schon jetzt wohlig in dem Restaurant. Kein Wunder: Das Öeins in der Schwabinger Herzogstraße ist seit 13 Jahren als beliebte Adresse für Freunde der österreichischen Küche (und derer gibt es in München viele) etabliert. Jetzt hat Wirt Wolfgang Maierhofer mit seiner Frau Martina im Stemmerhof sein zweites Münchner Öeins eröffnet.