Dem Drittligisten zufolge eine Hommage an die Stadt München, denn in der nächsten Saison laufen die Spieler auswärts im Normalfall in einem ins schwarz gehende dunkelblauen Trikot auf – die gelbe Fläche auf der Brust erinnert an das Gewand des Münchner Kindl. Auch ein ein spezielles Logo anlässlich des Vereinsjubiläums mit den Türmen der Frauenkirche ist auf dem Dress zu sehen.