Im November geht es los "Queen of Drags" mit Heidi Klum hat jetzt einen Starttermin

Sie sind schrill, bunt und großartige Entertainer: Drag Queens. In den USA hat die queere Subkultur mit "RuPaul's Drag Race" schon seit über zehn Jahren eine hocherfolgreiche - und unterhaltsame - TV-Show. Auch in Großbritannien laufen die Travestie-Künstler seit neuestem über den Fernsehlaufsteg. In Deutschland soll es nun am 14. November soweit sein. Dann startet "Queen of Drags" beim Sender ProSieben - mit einem hochkarätigen Trio.