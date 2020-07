München - Sie sind 67 Meter lang, weiß-rot und sollen in Zukunft München mit Ökostrom versorgen: Die drei Rotorblätter für ein neues Windrad im Norden der Stadt sind am Mittwoch an der ehemaligen Mülldeponie in Freimann angeliefert werden. Sobald das Fundament gebaut und der Turm errichtet wurde, sollen sie in 80 Metern Höhe installiert am Windrad werden.