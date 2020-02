München - Es klingt schon fast ein bisserl aufdringlich: "Bitte kommt nach München, wir wollen Euch hier", sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in dieser Woche. Gerichtet sind die Worte an den Autoindustrieverband VDA, der am Freitag nach München kam, um sich die Lokalitäten anzuschauen.