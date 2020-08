Ein 49-jähriger Österreicher hatte am Montagabend an seinem Auto den Strafzettel entdeckt. Auf dem gelben DIN-A5-Zettel stand in Majuskeln "Polizei" und "Geldstrafe" geschrieben. Rechts und links daneben der Polizeistern mit Adler der Bundespolizei. Als "Strafe" war handschriftlich ein Betrag von 30 Euro eingetragen. Wofür der angebliche Strafzettel ausgestellt wurde, war dem Schreiben nicht zu entnehmen.