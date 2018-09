Im Hosenanzug unterwegs Herzogin Meghan: Dieser Auftritt gefällt der Queen nicht

Herzogin Meghan (37) erschien am Dienstag bei einem offiziellen Anlass in einem Hosenanzug. Für die ehemalige Schauspielerin kein ungewöhnlicher Look, für Mitglieder des britischen Königshauses allerdings schon. Queen Elizabeth II. (92) trägt bei offiziellen Auftritten niemals Hosen und sieht es angeblich auch gerne, wenn sich die weiblichen Mitglieder der königlichen Familie in Kleidern oder Röcken präsentieren. Eine Regel, an die sich Prinz Harrys (33) Frau offenbar nicht halten möchte.