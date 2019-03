Ein Nachbar des gegenüberliegenden Ufers, der gegen 15.00 Uhr den Unglücksfall beobachtete, sprang demnach in den Fluss und versuchte vergeblich, durch Abtauchen der Unglücksstelle den jungen Mann zu retten. Auf Grund der stark eingeschränkten Sicht sei dies jedoch nicht möglich gewesen, so die Polizei am Freitag.