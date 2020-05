Was machen Heidi Klum und Tom Kaulitz in der RTL-Show von Oliver Pocher, obwohl auf ProSieben das Finale von "Germany's next Topmodel" läuft? Bei dem Auftritt handelte es sich in Wirklichkeit um den Comedian und seine Frau Amira, die sich als das Topmodel und den Tokio Hotel-Gitarrist verkleidet haben.