"Unglaublich, dass es schon 4 Jahre her ist, als du auf die Welt gekommen bist...", mit diesen Worten beginnt Daniela Katzenberger (32) auf Instagram ihren zuckersüßen Geburtstagspost zu Ehren von Tochter Sophia am 20. August. Dazu veröffentlicht die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) zwei Fotos, ein aktuelles, das Mutter und Tochter in inniger Umarmung zeigt, sowie ein Bild kurz nach der Geburt im Jahr 2015. "Jetzt bist du schon so groß, selbständig und sagst Mama und Papa wo's langgeht", schreibt die Katze weiter.