Aus dem "Grand Café" wird "Ederer"

"Die Rente ist vorbei", sagt er schmunzelnd. Auf zu neuen Ufern, was in diesem Fall heißt: auf in die Lindwurmstraße, Ecke Hermann-Schmid-Straße. Dort, wo bisher das Grand Café war, eine Mischung aus Stadtteilwirtschaft und Sportsbar, will Karl Ederer bald wieder am Herd stehen. Der Name seines Lokals lässt an große Zeiten zurückdenken: Das Restaurant wird kurz und bündig "Ederer" heißen – wie der legendäre Feinschmecker-Treff, den der einstige Sternekoch und Eckart-Witzigmann-Schüler von 2001 bis 2014 erfolgreich in den Fünf Höfen hatte (und in dem nun Ederers kulinarischer Ziehsohn Ali Güngörmüs sein Pageou betreibt).