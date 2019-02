Im Dirndl neben dem Modezaren Bei "Wetten, dass..?": Salma Hayek postet Video mit Karl Lagerfeld

Die Promiwelt trauert um den Stardesigner Karl Lagerfeld (1933-2019). Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek (52, "Frida") postete nun ein Video auf ihrer Instagram-Seite und erinnert sich damit an eine besondere Begegnung mit dem am Dienstag verstorbenen Chanel-Kreativdirektor: 2008 nahm der Hollywoodstar neben Lagerfeld auf dem "Wetten, dass..?"-Sofa Platz - in einem Dirndl gekleidet.