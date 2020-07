Im Alter von 88 Jahren Star-Moderator Regis Philbin ist tot

Bekannt war Philbin unter anderem für die US-amerikanische Variante der Quiz-Show "Who Wants to Be a Millionaire?" (im Deutschen "Wer wird Millionär?"), die er von 1999 bis 2002 moderierte. Außerdem führte er durch die erste Staffel von "America's got Talent" (im Deutschen "Das Supertalent") im Jahr 2006. Auch als Musiker machte sich Philbin einen Namen und veröffentlichte mehrere Alben.