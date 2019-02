Paris - Große Trauer in der Mode-Welt: Karl Lagerfeld ist tot. Wie französische Medien, darunter "Le Figaro", melden, ist er nach mehrwöchiger Krankheit am Dienstag gestorben. Der Modedesigner, Fotograf und Stylist mit dem markanten Look wurde 85 Jahre alt. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt.