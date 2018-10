Die Bahn würde die U-Bahnhöfe Oberwiesenfeld, Frankfurter Ring und Studentenstadt verbinden. In einem Brief an Reiter schrieb Aigner gestern, dass das Bayerische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) die staatliche Förderung des Baus und Ausbaus von Seilbahnen als "Bahnen besonderer Bauart" ermöglicht. Auch Geld für eine Machbarkeitsstudie soll es geben.