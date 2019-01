Ihre Tipps und Tricks Barbara Meier lüftet das Geheimnis ihrer Traummähne

Haben Sie manchmal einen bad hair day und was machen Sie an solchen Tagen?

Meier: Ich habe eigentlich kaum ein Rezept dafür, weil ich tatsächlich daran glaube, dass bad hair days auch etwas mit der Stimmung zu tun haben. Ich hatte zum Beispiel noch nie einen bad hair day an Tagen, an denen ich super glücklich war und alles perfekt funktioniert hat. Meistens sind das die Tage, an denen morgens schon alles schief geht. Ich versuche deshalb, erst meine Stimmung zu verbessern. Als Hilfsmittel nutze ich manchmal Volumen-Haaransatz-Puder oder toupiere die Haare ein wenig an. Das hilft oft schon viel, damit die Haare nicht mehr ganz so schwerfällig nach unten hängen.

Haben Sie schon mal überlegt, sich von Ihren langen Haaren zu trennen bzw. eine andere Haarfarbe auszuprobieren?

Meier: Bisher nicht. Bei Shootings hatte ich einmal eine blonde Kurzhaar-Perücke auf und fand den Look so cool, dass ich für fünf Minuten echt überlegt habe, alles abzuschneiden und blond zu färben. Diese Idee war nach ein paar Minuten aber auch schon wieder weg.

In diesem Jahr wagen Sie den Schritt zum Traualtar. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie Ihre Haare tragen werden? Offen oder in einer aufwendigen Hochsteckfrisur?

Meier: Das kommt ganz auf mein Kleid an. Gerade suche ich noch das perfekte Kleid für mich. Sobald ich das habe, überlege ich mir, was ich mit meinen Haaren machen werde. Aber offen fände ich schon schön.