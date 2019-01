Ihre Familie ist ihr wichtig Carole Middleton: Darum spricht sie so wenig über Kate und William

Was das Leben ihrer beiden Töchter, Herzogin Kate (36) und Pippa Matthews (35), angeht, dringt über den Mund von Carole Middleton (63) kaum ein Wort nach außen. Warum das so ist, hat die Schwiegermutter von Prinz William (36) nun im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verraten. "Es hat sich in all den Jahren bewährt, darüber zu schweigen", erklärte die Britin in einem seltenen Interview, das sie anlässlich des 30-jährigen Bestehens ihrer Firma "Party Pieces" gegeben hat.