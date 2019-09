Ihr Weg zum internationalen Erfolg Bill und Tom Kaulitz werden 30: Vom Schulhof in den Rock-Olymp

In der Ruhe arbeiten sie weiter an ihrem Sound. Mit ihrem vierten Album "Kings of Suburbia" verabschieden sie sich von ihren Rock-Wurzeln und spielen lupenreinen Elektropop. Eines muss man ihnen lassen: Sie haben musikalisch immer das gemacht, worauf sie Lust hatten. Auch wenn, wie zuletzt, die Konzert-Hallen immer kleiner wurden und selten das "Ausverkauft"-Schild am Eingang prangte.