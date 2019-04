Was dürfen Raucher?

Was dürfen Raucher? Immer wieder müssen sich Gerichte mit Raucher-Zwistigkeiten beschäftigen. Dabei haben sie abzuwägen zwischen Nichtraucherschutz und allgemeinem Persönlichkeitsrecht: Denn zum einen muss Rauchern das Recht zugestanden werden, zu Hause ihre Bedürfnisse auszuleben – das gilt auch für Garten und Balkon. Zum anderen haben Nichtraucher das Recht auf eine rauchfreie Wohnung. Wer sich nicht einigen kann, muss wohl vor Gericht auf Unterlassung klagen. Mieter haben auch noch weitere Druckmittel: Zunächst können sie ihren Vermieter um eine Klärung mit dem Nachbarn bitten. Eine andere Möglichkeit ist, die Miete zu mindern, wenn der Rauch als Mangel an der Wohnung einzuordnen ist. In solchen Fällen gilt: Protokoll über die Geruchsbelästigungen führen – idealerweise mit Zeugen.

Wer darf wann wie oft grillen? Es kommt auf den Umfang der Grilltätigkeit an. Geschieht es nur gelegentlich im Garten auf einem üblichen Hausgrill, spricht nichts dagegen. Anders verhält es sich jedoch auf Balkonen von Miet- oder Eigentumswohnungen: Hier kann das Grillen mit offenem Holzkohlefeuer beschränkt oder untersagt werden.

Essensgerüche – Genuss oder Gestank? Wenn’s beim Nachbarn Kasspatzn, Schnitzel oder Blumenkohl gibt, können sich die Düfte schon mal ziemlich ausbreiten. Meistens wird dies von der Rechtssprechung toleriert. Verursacher sind aber trotzdem verpflichtet, solche Geruchsbelästigungen für die Nachbarn zu vermeiden. Zum Beispiel durch den Einbau einer Dunst-abzugshaube, wenn die Essensgerüche bei geöffnetem Fenster direkt in die Wohnung des Nachbarn ziehen.

Sind Antennen gesundheitsgefährdend?

Mobilfunk-Antennen: Schon oft haben sich Gerichte mit der Frage befasst, ob Mobilfunkstationen zu gesundheitlichen Gefährdungen führen können. Solange jedoch die gesetzlich festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, gibt es keine Möglichkeit, die Anlagen in Wohngebieten zu verbieten. Baurechtlich sind diese genehmigungsfrei.

Was gilt bei Froschlärm?

Auch für Hausbesitzer in der Stadt und auf dem Land hält das Buch wertvolle Infos bereit – manche davon muten allerdings fast ein wenig skurril an. Bei Kröten oder Fröschen in Gartenteichen beispielsweise ist sich die Rechtssprechung nicht ganz einig. So gab es ein Urteil in Schleswig, nach dem man sich gegen das Quaken nicht zur Wehr setzen kann. In München hingegen urteilte ein Richter, dass ein Gartenteichbesitzer seinem durch Froschlärm belästigten Nachbarn jährlich 3000 DM Entschädigung zahlen muss. Das Feuchtbiotop einfach wieder zuschütten, war aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Regelungen bei Obstbäumen

Obstdiebe, aufgepasst: Wenn in Nachbars Garten süße Früchte wachsen, darf man diese nicht klauen – auch nicht, wenn ein obstbeladener Ast über die Grundstücksgrenze hängt. Liegen die Früchte allerdings auf dem eigenen Grundstück – etwa, weil sie nach einem Sturm abgefallen sind – sind sie zum Eigentum des Grundstücksbesitzers geworden.

Der Ratgeber "Meine Rechte als Nachbar" kostet 14,90 Euro (als E-Book 11,99 Euro) und ist unter 0211/380 95 55 oder online unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de sowie in der Münchner Verbraucherzentrale (Mozartstraße 9, 089 552 79 40) und im Buchhandel erhältlich.

