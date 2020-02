München - Wie wirkt sich die Verpflichtung von Alexander Nübel auf die Zukunftsplanung von Manuel Neuer aus? Der Vertrag des ehemaligen Welttorhüters läuft 2021 aus, Bayern-Präsident Herbert Hainer ist aber guter Dinge, dass dies nicht Neuers letztes Arbeitspapier in München bleiben wird, wie er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" erklärte.