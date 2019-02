Am Mittwoch will der Stadtrat den Startschuss für einen europaweiten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb beschließen. Bis zu 30 Architektenbüros werden sich dann Gedanken darüber machen, wie die 600 Hektar Ackerflächen zwischen Daglfing, Englschalking und Johanneskirchen mal aussehen sollen. Denn die Stadt will dort – um die Wohnungsnot zu lindern – in den nächsten 20 Jahren Wohnungen für bis zu 30.000 Menschen und Arbeitsplätze für rund 10.000 bauen – ähnlich dem Mega-Viertel, das gerade in Freiham im Münchner Westen entsteht.