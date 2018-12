Von Donnerstag bis Samstag stehen die veganen Tapas wie in einer baskischen Pintxosbar in einer Vitrine und kosten 2,50 bis 4,50 Euro. Doch Daniela und Nasti wollen auch anderen helfen, ihre Ideen umzusetzen. Deshalb gehen sie mit einem Freund im April mit ihrer Plattform für "Shared Square", also geteilter Quadratmeter, online. Hier wollen sie jene Menschen zusammenbringen, die einen Laden haben, aber ihn zu bestimmten Zeiten nicht nutzen und jene, die eine Idee haben.





Knolle und Kohl servieren Tapas in Wohnzimmeratmosphäre im Josefa. Foto: arteplikesphotography

Daniela Weinhold: "Lernen bei jedem neuen Lokal dazu"

Zuerst konzentrieren sie sich auf Gastronomie, denn da haben sie Erfahrung und wollen den Nutzern ein Handbuch an die Hand geben, wie die gemeinsame Nutzung möglichst reibungslos verläuft. "Wir lernen bei jedem neuen Lokal dazu. Ich würde zum Beispiel davon abraten, einen Laden in der Vorweihnachtszeit zu eröffnen", sagt Daniela mit Blick auf Knolle und Kohl.

Lesen Sie auch: Café "Zamgwürfelt" - Keine Angst vor Fettflecken auf Spielkarten

Daniela hat Designmanagement studiert, aber irgendwann wollte sie all die Ideen in ihrem Kopf auch umsetzen, statt darauf zu warten, dass die Kunden ihre Ideen umsetzen. Am 15. und 16. Dezember gastiert das Bananaleaf mit seinem Frühstück im Josefa, das am Wochenende geschlossen hat. Am Abend gibt’s Tapas mit Knolle und Kohl, Kraut und Rüben.

Und nächstes Jahr? Daniela hat schon einige Ideen.

________________________________________________________________________

Knolle und Kohl bis Februar 2019: Westendstraße 29, Montag bis Samstag ab 18.30 Uhr. www.urbanpopupfood.com